МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом

Некоторые страны следуют двойным стандартам в борьбе с терроризмом и создают имитацию противостояния с боевиками. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своем выступлении, запись которого была опубликована на YouTube-канале турецкого информационного агентства Anadolu.

«Мы никогда не придерживались двойных стандартов, не были двуличными, как на Западе», — подчеркнул он.

Чавушоглу также пообещал, что Анкара будет продолжать бороться с террористами, в частности с членами Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK), которую Анкара признала террористической организацией.

Ранее, 2 марта 2019 года, США подтвердили, что считают Рабочую партию Курдистана (PKK) террористической группировкой.

«Госдепартамент рассмотрел и подтвердил террористический статус Рабочей партии Курдистана», — говорится в сообщении ведомства.

Организация признана террористической во многих странах мира, включая Евросоюз. Лидер РПК Абдулла Оджалан с 1999 года отбывает пожизненное заключение в турецкой тюрьме на острове Имралы.

Курды — этническая группа на Ближнем Востоке, живущая в основном в восточной части Турции (Северный Курдистан), западном Иране (Восточный Курдистан), северном Ираке (Южный Курдистан) и северной Сирии (Западный Курдистан).

По разным данным, численность курдов колеблется от 20 млн до 40 млн человек во всем мире. В Турции их проживает около 15 млн, в Ираке — 7 млн, в Иране — 3,5 млн, в Сирии — 1,8 млн. Этнический Курдистан на протяжении длительного исторического периода находится в состоянии нестабильности из-за отсутствия отдельного государства, за создание которого ведется борьба.