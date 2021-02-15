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Украинец соврал об убийстве для прочистки снега у дома

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Житель украинского села Грибова Рудня Черниговской области заявил в полицию об убийстве отчима, чтобы правоохранители провели следственные действия у его дома, а спецтехника прочистила для их проезда снег. Об этом 15 февраля сообщил портал «Страна.ua».

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В заявлении о преступлении, сделанном по телефону, мужчина сказал, что ударил отчима ножом в грудь и тот не дышит. Также заявитель попросил отправить к его дому полицию и спецтехнику.

Когда силовики прибыли на место происшествия, оказалось, что все живы, а вызов был ложным. Заявителю не нравилось, что дорога у его дома не расчищена, поэтому он и выбрал «новаторский» способ почистить снег.

34-летний «убийца» подписал административный протокол за заведомо ложный вызов специальных служб, ему грозит штраф.

8 февраля мэр Львова попросил жителей о помощи в расчистке снега. Ранее в этот день госслужба Украины по ЧС предупредила о снегопадах и метелях в одних регионах и снеге, переходящем в дождь, оттепели, а также о гололеде — в других.

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