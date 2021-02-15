Актрису Эшли Джадд госпитализировали после несчастного случая в Конго

Голливудская актриса Эшли Джадд оказалась в больнице после несчастного случая, произошедшего с ней во время поездки в Конго. О подробностях случившегося артистка рассказала в интервью журналисту The New York Times Николасу Кристофу в трансляции в его Instagram.

По ее словам, во время путешествия она сломала ногу, споткнувшись о бревно в тропическом лесу. После инцидента она на протяжении пяти часов лежала на земле и «выла, как дикое животное», прежде чем ее вынесли из леса с помощью гамака.

На операционном столе звезда «Дивергента» оказалась только спустя 55 часов после получения ею травмы. Дело в том, что в Конго нет медучреждений, оборудованных для оказания помощи при таких травмах, и актрису доставили в Южную Африку, где она находится в палате интенсивной терапии.

52-летняя актриса в трансляции от 13 февраля выразила сочувствие жителям Конго из-за того, что они не могут рассчитывать на такую же качественную медицинскую помощь. По ее словам, если бы она не была знаменитостью и не имела медстраховку, то, скорее всего, потеряла бы ногу.

Эшли Джадд известна не только благодаря участию в таких фильмах, как «Дивергент», «Фрида», «Падение Олимпа», но и тому, что была одной из первых актрис, которая заявила о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. В мае 2018 года она подала на него в суд за клевету и сексуальные посягательства.