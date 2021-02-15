Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ
Мир
МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом
Мир
Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее
Мир
Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля
Мир
Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться
Мир
Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата
Общество
Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве
Мир
Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе
Мир
В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Камерунский боец высказался о «расистском» прошлом Дацика

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Камерунский боксер Тайсон Дижон в понедельник, 15 февраля, высказался о скандальном прошлом своего соперника Вячеслава Дацика.

«Я знаю, что он был осужден, недавно вышел из тюрьмы. По поводу его состояния могу сказать, что он сейчас не в хорошей форме. Он когда-то был расистом. Это информация о нем, которую я знаю. Люди говорят о нем не очень хорошие вещи», — цитирует Дижона телеканал РЕН ТВ.

Скандальный ринг: что ждать от боев Кокляева и Дацика
Знаменитый стронгмен сразится с блогером Артемом Тарасовым, а боец MMA — c камерунцем Тайсоном Дижоном

11 февраля сообщалось, что Дацика обвинили в расизме после пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

За несколько дней до этого было опубликовано видео со встречи участников предстоящего турнира, в ходе которой Дацик подарил своему сопернику камерунскому боксеру Дижону связку бананов. В ответ тот бросил бананы в лицо Дацика.

Ранее в понедельник самый низкорослый пауэрлифтер, блогер Алексей Савко выразил уверенность в победе Дацика над Дижоном.

Дацик и Дижон встретятся на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля. Турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Дацика и Дижона, в турнире выступят видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021