Камерунский боец высказался о «расистском» прошлом Дацика

Камерунский боксер Тайсон Дижон в понедельник, 15 февраля, высказался о скандальном прошлом своего соперника Вячеслава Дацика.

«Я знаю, что он был осужден, недавно вышел из тюрьмы. По поводу его состояния могу сказать, что он сейчас не в хорошей форме. Он когда-то был расистом. Это информация о нем, которую я знаю. Люди говорят о нем не очень хорошие вещи», — цитирует Дижона телеканал РЕН ТВ.

11 февраля сообщалось, что Дацика обвинили в расизме после пресс-конференции в преддверии турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

За несколько дней до этого было опубликовано видео со встречи участников предстоящего турнира, в ходе которой Дацик подарил своему сопернику камерунскому боксеру Дижону связку бананов. В ответ тот бросил бананы в лицо Дацика.

Ранее в понедельник самый низкорослый пауэрлифтер, блогер Алексей Савко выразил уверенность в победе Дацика над Дижоном.

Дацик и Дижон встретятся на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля. Турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Дацика и Дижона, в турнире выступят видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист, боец смешанных единоборств Максим Новоселов.