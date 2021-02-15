В Крыму объяснили голубой цвет воды из-под крана

Голубой цвет водопроводной воды в одной из квартир Крыма связан с проблемами внутридомовых сетей. Об этом 15 февраля пишет РБК со ссылкой на пресс-секретаря предприятия «Воды Крыма» Евгению Россошанскую.

Россошанская отметила, что вода, поставляемая «Водами Крыма» соответствует всем санитарным нормам. По словам пресс-секретаря коммунальной службы, цвет воды мог поменяться из-за неправильно подключенной бытовой техники. Например, из-за отсутствия в технике обратного клапана или установки бочка унитаза с нижним вводом.

В предприятии «Воды Крыма» отметили, что проблема с цветом воды была только в одной квартире, а внутридомовые сети не состоят на балансе службы, дополняет телеканал РЕН ТВ.

Ранее в этот же день глава Крыма Сергей Аксенов поручил установить причину массовых жалоб на водоснабжение в республике, в частности на мутную воду в домах жителей Симферополя. По словам Аксенова, водоснабжение в Крыму после таяния выпавшего снега должно улучшиться.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что проблема отсутствия воды на верхних этажах из-за низкого давления в водопроводных сетях возникать не должна.

В свою очередь гендиректор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов подтвердил, что за прошедшую неделю в компанию поступило много жалоб на грязную воду, в том числе в восточной и северной частях города. Он заверил, что подача воды с этого направления остановлена и до конца дня в дома поступит чистая вода из Аянского водохранилища.