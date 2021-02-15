Один человек погиб при обрушении кровли котельной в Свердловской области

После обрушения кровли неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть Свердловской области погиб человек. Судьба еще одного остается неизвестной. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 09:57 мск поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода по адресу: Свердловская область, поселок Бисерть. Из-под завала извлекли одного погибшего. По предварительной информации, под завалам может находиться еще один человек», — сказал представитель ведомства.

Предварительно, двое мужчин незаконно пробрались на территорию местного предприятия, где пытались срезать металлические балки с кровли цеха. После чего произошло обрушение перекрытий. На месте происшествия спасатели обнаружили тело одного из мужчин. Судьба второго пострадавшего пока неизвестна.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в данный момент сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личные данные.

Один человек погиб при обрушении кровли ангара на юге Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС 13 февраля. В московском районе Царицыно произошло обвал крыши легковозводимого металлического ангара, использовавшегося под склад на площади 1 тыс. кв. м. В столичной прокуратуре рассказали, что по факту обрушения уже начата проверка.