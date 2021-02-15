Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Голикова отметила снижение смертности от онкологических заболеваний в РФ
Мир
МИД Турции указал на двойные стандарты Запада в борьбе с терроризмом
Мир
Украинский экономист предрек стране «пастушье» будущее
Мир
Главы МИД России и Армении проведут встречу в Москве 17 февраля
Мир
Эксперт ВОЗ рекомендовал переболевшим коронавирусом вакцинироваться
Мир
Билл Гейтс заявил о планах вложить $2 млрд в борьбу с изменением климата
Общество
Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве
Мир
Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе
Мир
В Техасе более 2 млн человек остались без света из-за снежной бури

Один человек погиб при обрушении кровли котельной в Свердловской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После обрушения кровли неэксплуатируемого завода в поселке Бисерть Свердловской области погиб человек. Судьба еще одного остается неизвестной. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба МЧС России.

«В 09:57 мск поступило сообщение об обрушении кровли котельной на территории неэксплуатируемого завода по адресу: Свердловская область, поселок Бисерть. Из-под завала извлекли одного погибшего. По предварительной информации, под завалам может находиться еще один человек», — сказал представитель ведомства.

Предварительно, двое мужчин незаконно пробрались на территорию местного предприятия, где пытались срезать металлические балки с кровли цеха. После чего произошло обрушение перекрытий. На месте происшествия спасатели обнаружили тело одного из мужчин. Судьба второго пострадавшего пока неизвестна.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в данный момент сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личные данные.

Один человек погиб при обрушении кровли ангара на юге Москвы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС 13 февраля. В московском районе Царицыно произошло обвал крыши легковозводимого металлического ангара, использовавшегося под склад на площади 1 тыс. кв. м. В столичной прокуратуре рассказали, что по факту обрушения уже начата проверка.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021