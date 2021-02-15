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Главврач больницы в Горловке оценила состояние раненого комбата ДНР

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Командир народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Сергей Попов, госпитализированный после покушения в центре Горловки, поступил в тяжелом состоянии, его срочно прооперировали. Об этом рассказала телеканалу РЕН ТВ в понедельник, 15 февраля, главный врач Горловской городской больницы №2 Неля Якуненко.

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По ее словам, пациент находится в реанимации. Травму он получил при взрыве автомобиля. При поступлении у мужчины был открытый перелом правого бедра и кровотечение.

«Мы сразу сделали рентген. У него был травматический шок. И мы его сразу направили в операционную. На данный момент мы провели все необходимые операционные вмешательства. Сосуды и нервы не повреждены», — отметила медик.

Состояние Попова остается тяжелым, так как у него были кровотечение и травматический шок. Больной контактный, добавила врач.

Как отметила Якуненко, в момент взрыва мужчина успел выбросить дочь из окна автомобиля. После осмотра медиками девочку отпустили на амбулаторное лечение. Несовершеннолетняя сильно испугана.

По словам медиков, мужчина находится в состоянии средней тяжести. У девочки контузия и шок.

Автомобиль одного из командиров народной милиции ДНР пытались подорвать утром в понедельник. Взрыв прогремел в одном из жилых районов Горловки. В республике в организации взрыва обвинили главкома украинской армии Руслана Хомчака.

Министерство госбезопасности ДНР квалифицировало подрыв автомобиля как теракт, возбуждено уголовное дело.

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