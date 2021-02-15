Флаг с самого высокого на Дальнем Востоке флагштока повредили рабочие

Повреждения обнаружили на флаге с самого высокого флагштока на Дальнем Востоке. Это заметно на фото, которое прислала Амурской службе новостей жительница Благовещенска.

Во время сильных порывов ветра на набережной реки Амур рабочие пытались удержать край полотнища, в результате в углу флага образовалась дырка.

В пресс-службе администрации Благовещенска агентству пояснили, что сейчас флаг уже цел. Специалисты следят за его состоянием, в случае необходимости снимают для обслуживания и подшивки.

Российский триколор на набережной Благовещенска подняли 3 сентября 2020 года в честь 75-летия окончания Второй мировой войны. 75-метровый флагшток считается самым высоким на Дальнем Востоке.