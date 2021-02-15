Самбист Новоселов рассказал об участии в подпольных боях в колонии

Чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс раскрыл подробности своего участия в подпольных поединках среди заключенных в колонии, передает телеканал РЕН ТВ.

«Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость. К тебе относятся более уважительно, если ты участвуешь, потому что ты все-таки боец, ты можешь постоять за себя», — сказал спортсмен.

По его словам, среди заключенных ценится ум и сила противника. «Там не играет роли, сколько у тебя денег, какие у тебя титулы были, какую ты должность занимал, какие у тебя родители. Там ценятся сила и твое умение общаться», — отметил Новоселов.

Как рассказал боец, соперники встречаются в схватке прямо в коридорах между промзоной и жилой зоной, где нет камер видеонаблюдения и сотрудников колоний, при этом серьезных травм участникам нелегальных боев удавалось избежать.

Максим Новоселов подчеркнул, что не всякий мог решиться выйти на бой, в них бились на равных спортсмены, которые «верили в свой успех».

47-летнего самбиста Новоселова в России также называют Медведем-шатуном. Ранее он служил в Нагорном Карабахе военным инструктором, а по возвращении стал участвовать в подпольных боях без правил. Был два раза осужден по обвинению в убийстве и в покровительстве наркобизнесу, организовал для заключенных помещения для тренировок и оборудовали их самодельными тренажерами. Представитель силовых видов спорта Михаил Кокляев снял репортаж о его секции, который посмотрели несколько миллионов пользователей.

Сейчас Новоселов готовится к бою с бывшим игроком в американский футбол, обладателем титула «Самый большой бицепс в России» Денисом Вильдановым в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир пройдет 20 февраля в концертном зале «Вегас Сити Холл» в Москве.

Ранее, 13 февраля, Новоселов рассказал о травмах, полученных за время карьеры. 11 февраля он провел тренировку с боксером Константином Цзю перед боем с бывшим игроком в американский футбол Денисом Вильдановым, с которым он встретится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном бою встретятся боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави); скандально известный боец с криминальным прошлым Вячеслав Дацик и чемпион Африки по кикбоксингу, чемпион Камеруна по боксу, вице-чемпион К1 в Африканском регионе Тайсон Дижон; видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев.