Более 4 тыс. кубометров снега вывезли из Орла после снегопада

Свыше 4 тыс. кубометров снега вывезли из Орла за ночь 15 февраля. На дорогах использовали 210 т пескосоляной смеси.

По данным МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», в городе работали 30 самосвалов, 15 комбинированных дорожных машин, десять фронтальных погрузчиков, пять тракторов со щеткой и другая техника. Кроме того, над расширением проезжей части работал грейдер. Об этом пишет InfoOrel.ru. Снег вывезен с улиц 1-й Посадской, Брестской, Полесской, 60-летия Октября, Герцена, Красноармейской, Максима Горького, Ленина, а также с Московского шоссе, Тургеневского и Октябрьского мостов.

Днем 15 февраля уборка продолжается, снег вывезут с улицы Планерной. Фронтальный погрузчик убирает остановки на улицах Михалицына и Раздольной.

Также очистка проводилась на железных дорогах Орловско-Курского региона. С 1,3 тыс. км путей вывезли 34 тыс. кубометров снега.