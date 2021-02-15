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Лавров охарактеризовал отношения России с Евросоюзом

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Евросоюз последовательно разрывает отношения с Россией. Такое заявление в понедельник, 15 февраля, сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по завершении переговоров с финским коллегой Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

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По его словам, взаимодействие с представителями организации представляет собой редкие встречи и обсуждения в их ходе преимущественно интересов Брюсселя. Как подчеркнул Лавров, Москва готова к нормализации отношений при условии учета интересов России.

«Готовы рассматривать любые вопросы, которые могут представлять обоюдный интерес. Но происходящие от случая к случаю встречи еще не обязательно означают отношения», — отметил российский министр.

Он добавил, что Россия не намерена «уходить из Европы», поскольку у нее сохраняются дружеские отношения со многими европейскими странами.

Поворотным же моментом в отношениях с ЕС Лавров назвал кризис на Украине, который начался в 2014 году после государственного переворота.

«Евросоюз показал по большому счету свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне переворота между властью и оппозицией и под которой поставили свои подписи Германия, Франция и Польша», — заявил дипломат.

Лавров также выразил мнение, что оппозиция Украины проигнорировала данную договоренность.

Ранее в феврале глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Евросоюз и Украина объединились в попытках обрушить отношения Москвы с Брюсселем. Он также напомнил, что страны НАТО возложили вину за невыполнение Минских соглашений и блокировку решения конфликта на юго-востоке Украины на Россию.

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