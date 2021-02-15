Подравшийся с Епифанцевым режиссер раскрыл подробности конфликта

Режиссер Ростислав Мусаев, который попал в больницу после драки с актером Владимиром Епифанцевым, 15 февраля решил рассказать подробности произошедшего в Instagram.

Мусаев опубликовал в социальной сети фото из больницы и написал, что «ему безумно больно и обидно», что такая ситуация произошла. Он также пояснил, что никого не оправдывает в конфликте. Режиссер поблагодарил своих близких за поддержку и отметил, что в ближайшее время получит результаты анализов и снимки, которые покажут, в каком состоянии находятся его внутренние органы.

«Одну новость скажу Вам: я защищал не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал тоже самое. Просто стоять и смотреть — не моя история», — написал в Instagram Мусаев.

11 февраля «Известия» опубликовали видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент драки. На записи видно, как между артистом, отдыхавшим вместе с бывшей женой Анастасией Веденской в баре на улице Марата, и другими посетителями заведения начался конфликт.

На видео актер был без обуви — он бросился на девушку, с которой у Веденской произошла ссора, а затем стал избивать присутствующих мужчин.

На место инцидента вскоре приехали сотрудники Росгвардии. Как сообщили в пресс-службе управления, была задержана женщина, «которая в ходе внезапно возникшего конфликта со своей знакомой нанесла ей удар пивным бокалом».

Сам Епифанцев прокомментировал драку 12 февраля. Он отметил, что подробности произошедшего расскажет через несколько месяцев, когда уляжется шумиха. Также актер назвал полнейшей дичью слова подписчиков, которые хвалят его за драку.