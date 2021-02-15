В Киеве заявили о желании МВФ «содрать с украинцев кожу»

Международный валютный фонд (МВФ) своими требованиями к кабинету министров Украины хочет «содрать последний слой кожи» с населения. Такое мнение высказал директор украинского Института развития экономики Александр Гончаров в статье для издания «Главред».

«Докатились до ручки — МВФ диктует кабмину повышение тарифов ЖКХ для обнищавшего населения на фоне жирующего руководства Нафтогаза. При этом о перспективах получения очередного транша кредита от МВФ, а точнее — их полного отсутствия, фактически писать нечего», — отметил экономист.

Он напомнил, что миссия Фонда в конце прошлой недели покинула Киев, так и не подписав итоговый документ, таким образом у Украины нет сроков по выдаче стране следующего транша.

Гончаров отметил, что в энергетической сфере в МВФ требуют от Украины поднять тарифы ЖКХ для населения, принять закон о долгах за коммунальные услуги и погасить долги Нафтогаза, убытки которого только в прошлом году составили около 100 млрд гривен (26,5 млрд рублей).

В связи с этим эксперт задался вопросом о том, зачем властям страны повышать и так завышенные тарифы на коммунальные услуги, если украинцы сегодня находятся в бедственном положении.

13 февраля стало известно, что миссия МВФ закончила работу на Украине без результата, отметив, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.

Ранее, 6 января, сообщалось, что Украина должна вернуть МВФ около $1,7 млрд долгов. Согласно графику в 2022 году она должна заплатить фонду еще $2,4 млрд.

В декабре 2020 года миссия МВФ начала работу по пересмотру программы stand-by. Национальный банк Украины отмечал прогресс в переговорах с миссией МВФ, высоко оценивал шансы по ее пересмотру.

В июне совет управляющих МВФ утвердил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом $5 млрд. Страна уже получила первый транш в $2,1 млрд. Согласно меморандуму, ожидалось, что после выделения этих денег и утверждения программы должны последовать перечисления оставшейся суммы в четыре приема, примерно по $700 млн, два из них предполагались в июне и сентябре, оставшиеся — по результатам двух обзоров в 2021 году.