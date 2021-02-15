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В Красноярском крае начали готовиться к пожароопасному сезону в лесах

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В Красноярском крае начали готовиться к пожароопасному сезону в лесах. К тренировкам приступили специалисты авиаподразделений регионального Лесопожарного центра. Занятия проводятся на базе учебного центра в Енисейске. Там обучаются 27 сотрудников.

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Специалистам рассказывают о тактике тушения лесных пожаров, землях лесного фонда. Инструкторы парашютно-пожарной группы проходят обучение по оперативному реагированию на непредвиденные ситуации и возникающие угрозы.

Другим сотрудникам преподают азы воздушных тренировок. Их учат укладывать парашюты, совершать прыжки с вышки и отрабатывать выход с борта самолета АН-2 на специальном тренажере, рассказал ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на замначальника региональной диспетчерской службы Александра Сесслера.

С 20 февраля подготовка лесных авиапожарных продолжится на базе аэропорта Шушенское. Парашютисты-пожарные должны будут сделать по 12 прыжков с парашютом с борта самолета АН-2.

Глава краевого лесопожарного центра Виталий Простакишин рассказал агентству, что каждый год лесопожарный обязан, независимо от стажа работы, квалификации и опыта, прослушать теоретический курс и отработать навыки прыжков и спусков.

В 2021 году на защиту лесов от огня выйдут 462 бойца авиаподразделений. В рамках нацпроекта «Экология» в прошлом году удалось значительно обновить материально-техническую базу лесопожарных формирований. В этом году должны закупить 227 единиц специального снаряжения и оборудования.

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