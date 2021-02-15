БЕТСИТИ объявила о сотрудничестве со спортивной экосистемой ЭВЕРЕСТ

Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о старте сотрудничества со спортивной экосистемой ЭВЕРЕСТ и стала эксклюзивным партнером издания «Спорт-Экспресс» на 2021 год в категории ставок на спорт.

В этом году БЕТСИТИ специально для пользователей «Спорт-Экспресс» разработает уникальную программу: подготовит приветственные бонусы, предоставит информацию об эксклюзивных пари, предложит удобные сервисы на сайте «СЭ» с коэффициентами в матч-центрах. Также читатели «Спорт-Экспресса» смогут поучаствовать в конкурсах и развлекательных проектах БЕТСИТИ.

«Мы рады стать партнером одного из ведущих российских букмекеров. БЕТСИТИ уже два десятилетия находится на рынке ставок, эта компания любит спорт и инвестирует средства в его популяризацию среди болельщиков в нашей стране. Мы рассматриваем это партнерство как отличный шаг к развитию и продвижению бренда «Спорт-Экспресс» на всех возможных площадках для современных медиа. Уверены — сотрудничество будет продуктивным для обеих компаний», — заявил генеральный директор «Спорт-Экспресса» Павел Садчиков.

«Как и букмекерская компания БЕТСИТИ, издание «Спорт-Экспресс» — организация с богатейшей историей, которая буквально вписана в культурный код любителей спорта в России. Для нас как для настоящего букмекера — честь стать эксклюзивным партнером «СЭ». Пользователей издания ждет много приятных сюрпризов и полезной информации от нашей компании.

Букмекер БЕТСИТИ первым в России дает коэффициенты на десятки и сотни спортивных событий, которые освещает «Спорт-Экспресс». Вкупе с этим: сотни вариантов ставок и прямые трансляции, доступные после быстрой регистрации. Сотрудничество с лидирующими медиа — также часть нашей стратегии», — рассказал CEO букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Эксклюзивное партнерство двух прославленных брендов из мира спорта – первый шаг по интеграции БЕТСИТИ в спортивную экосистему ЭВЕРЕСТ. Мы предлагаем нашим партнерам сквозное размещение на все спортивные цифровые ресурсы Холдинга: Sport-express.ru, Eurosport.ru, moretv.sport, спортивные разделы ren.tv и iz.ru. Таким образом, обеспечиваем как задачи по набору охвата и повышению узнаваемости брендов, так и решение конкретных задач по продуктам», — прокомментировала генеральный директор сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ Каролина Соколова.