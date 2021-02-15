Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока – 2»
Общество
Ученый отметил необходимость разработки новых антибиотиков из-за COVID-19
Армия
Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ России
Общество
Более 90% школьников выразили желание работать на каникулах
Мир
Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
Мир
В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции
Общество
Аксенов поручил решить проблему с мутной водой в домах Симферополя
Армия
«Калашников» получил первые заявки на АК-19 под патрон НАТО
Общество
В регионах ЦФО спрогнозировали почти 30-градусные ночные морозы

БЕТСИТИ объявила о сотрудничестве со спортивной экосистемой ЭВЕРЕСТ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Букмекерская компания БЕТСИТИ объявила о старте сотрудничества со спортивной экосистемой ЭВЕРЕСТ и стала эксклюзивным партнером издания «Спорт-Экспресс» на 2021 год в категории ставок на спорт.

В этом году БЕТСИТИ специально для пользователей «Спорт-Экспресс» разработает уникальную программу: подготовит приветственные бонусы, предоставит информацию об эксклюзивных пари, предложит удобные сервисы на сайте «СЭ» с коэффициентами в матч-центрах. Также читатели «Спорт-Экспресса» смогут поучаствовать в конкурсах и развлекательных проектах БЕТСИТИ.

«Мы рады стать партнером одного из ведущих российских букмекеров. БЕТСИТИ уже два десятилетия находится на рынке ставок, эта компания любит спорт и инвестирует средства в его популяризацию среди болельщиков в нашей стране. Мы рассматриваем это партнерство как отличный шаг к развитию и продвижению бренда «Спорт-Экспресс» на всех возможных площадках для современных медиа. Уверены — сотрудничество будет продуктивным для обеих компаний», — заявил генеральный директор «Спорт-Экспресса» Павел Садчиков.

«Как и букмекерская компания БЕТСИТИ, издание «Спорт-Экспресс» — организация с богатейшей историей, которая буквально вписана в культурный код любителей спорта в России. Для нас как для настоящего букмекера — честь стать эксклюзивным партнером «СЭ». Пользователей издания ждет много приятных сюрпризов и полезной информации от нашей компании.

Букмекер БЕТСИТИ первым в России дает коэффициенты на десятки и сотни спортивных событий, которые освещает «Спорт-Экспресс». Вкупе с этим: сотни вариантов ставок и прямые трансляции, доступные после быстрой регистрации. Сотрудничество с лидирующими медиа — также часть нашей стратегии», — рассказал CEO букмекерской компании БЕТСИТИ Юрий Нестеров.

«Эксклюзивное партнерство двух прославленных брендов из мира спорта – первый шаг по интеграции БЕТСИТИ в спортивную экосистему ЭВЕРЕСТ. Мы предлагаем нашим партнерам сквозное размещение на все спортивные цифровые ресурсы Холдинга: Sport-express.ru, Eurosport.ru, moretv.sport, спортивные разделы ren.tv и iz.ru. Таким образом, обеспечиваем как задачи по набору охвата и повышению узнаваемости брендов, так и решение конкретных задач по продуктам», — прокомментировала генеральный директор сейлз-хауса ЭВЕРЕСТ Каролина Соколова.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021