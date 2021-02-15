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Один человек госпитализирован после обрушения строительных лесов в Москве

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Пострадавший при обрушении строительных лесов в Лубянском проезде в Москве госпитализирован. Об этом сообщили в понедельник, 15 февраля, в главном управлении МЧС Москвы.

«По уточненной информации, пострадал один человек. Он госпитализирован. Площадь обрушения составила 600 кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавший получил незначительные повреждения.

Как сообщает телеканал «360», из-под завалов вытащили четырех человек. По информации журналистов, при обрушении строительных лесов пострадала 53-летняя прохожая, ее доставили в больницу.

Предполагается, что леса могли обрушиться под тяжестью снега.

Об обрушении строительных лесов в центре Москвы стало известно 15 февраля. Сообщалось, что один человек пострадал. Автомобильное движение в районе затруднено.

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