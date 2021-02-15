ДНР обвинила главкома украинской армии в покушении на командира милиции в Горловке

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили главкома украинской армии Руслана Хомчака в том, что он стоит за подрывом автомобиля командира батальона Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей.

Как заявили в Управлении Народной милиции, взрыв автомобиля организовали участники сводного отряда отдельного центра спецназначения «Запад».

«Хомчак, опасаясь за свою репутацию из-за резкого увеличения небоевых потерь за последние две недели, поставил задачу сводному отряду отдельного центра спецназначения «Запад» организовать резонансный диверсионный акт с целью переключения внимания украинской общественности и снижения негативной реакции», — подчеркивается в публикации.

О том, что в автомобиле одного из командиров Народной милиции самопровозглашенной ДНР сработало взрывное устройство, стало известно ранее в понедельник. Инцидент произошел в одном из жилых районов Горловки.

Отмечалось, что в машине также находилась его дочь, которую он вез в школу. По данным МГБ, комбат получил осколочные ранения средней степени тяжести, он находится в больнице.

Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР квалифицировало подрыв автомобиля как теракт, возбуждено уголовное дело.