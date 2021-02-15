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Финляндия выступила за участие белорусской оппозиции в политическом процессе

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Хельсинки надеются, что точка зрения белорусской оппозиции будет услышана в политических дебатах в республике. Об этом в понедельник, 15 февраля, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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«Мы до сих пор надеемся на то, что в Белоруссии начнется реальный политический процесс, в котором сможет принимать участие оппозиция. Действительно, реформы в стране очень нужны», — указал он.

Таким образом Хаависто прокомментировал прошедшее в республике 11-12 февраля Всебелорусское народное собрание.

В свою очередь Лавров назвал созыв собрания позитивным фактом. По его словам, создание площадки для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время заслуживает позитивной оценки.

По его итогам делегаты приняли резолюцию, регламентирующую направления социально-экономического и общественно-политического развития страны на 2021-2025 годы. Кроме того, в соответствии с резолюцией, конституционная комиссия разработает предложения по изменению основного закона Белоруссии до конца года.

За день до этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года. По его словам, следует подумать о корректировке конституции и распределении полномочий власти.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре 2020 года. Приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.

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