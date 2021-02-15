Илона Маска вызвали в суд по делу Джонни Деппа против Эмбер Херд

Актер Джонни Депп намерен привлечь бизнесмена, создателя Tesla и SpaseX Илона Маска к судебному процессу, в рамках которого он будет разбираться со своей экс-супругой актрисой Эмбер Херд. Об этом сообщает издание Deadline.

Адвокат Деппа хочет, чтобы Маск присутствовал на судебном процессе и подробно рассказал о своих отношениях с Херд. Как отмечается в статье от 12 февраля, бизнесмен свою повестку в суд уже получил.

Депп подал иск против Херд, желая получить $50 млн в качестве компенсации за клевету. Илон Маск вызван в суд, из-за того что его связывали отношения с актрисой. Более того, Депп утверждал, что Маск и Херд начали встречаться, когда актеры еще были женаты.

Маску также предстоит рассказать о том, какие насильственные действия Депп и Херд могли применять друг к другу.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. Через год актриса подала на развод, а затем обвинила артиста в избиениях. В 2019 году Депп подал в суд и потребовал $50 млн за клевету. Кроме того, актер заявил, что сам стал жертвой избиения со стороны Херд.