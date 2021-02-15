Лавров назвал позитивным фактом проведение Всебелорусского народного собрания

Проведение Всебелорусского народного собрания в непростое для белорусов время заслуживает позитивной оценки. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Теперь нужно посмотреть, как процесс пойдет дальше. Но сам факт, что создана площадка для широкого диалога с участием различных политических сил в непростое для белорусского народа время, по-моему, заслуживает позитивной оценки», — сказал министр.

Он подчеркнул, что российская сторона желает Белоруссии реализовать этот процесс «в том направлении, о котором шла речь».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании 12 февраля, заявил, что референдум по проекту обновленной конституции страны могут провести совместно с местными выборами в январе 2022 года.

Накануне, 11 февраля, Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года. Он отметил, что проект всенародно обсудят до конца года, а последний, третий проект обновленного основного закона страны вынесут на референдум в начале 2022 года.

В тот же день белорусский президент заявил о возможности подумать о корректировке конституции и распределении полномочий власти.

Указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году Лукашенко подписал в декабре. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности приглашения на собрание получили 2,7 тыс. человек.