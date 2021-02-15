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Силуанов выразил уверенность в исполнении бюджета в 2021 году

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Российская экономика выйдет на запланированные темпы роста в 2021 году и проблем с финансированием расходов бюджета РФ не будет, заявил в понедельник, 15 февраля, министр финансов Антон Силуанов.

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Как он напомнил, ведомство запланировало рост экономики на уровне более 3%.

«Мы уверены в том, что мы наполним бюджет соответствующими ресурсами и сможем без каких-либо проблем профинансировать все наши запланированные расходы», — подчеркнул министр в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 24».

Ранее в феврале глава Минфина прокомментировал решение международного рейтингового агентства Fitch сохранить долгосрочный кредитный рейтинг России. По его мнению, второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга России — агентством Fitch на уровне BBB со стабильным прогнозом — стало еще одним свидетельством успешного преодоления экономикой страны негативных последствий «коронакризиса».

В январе агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» со стабильным прогнозом.

В том же месяце Силуанов отметил, что динамичное поступление оборотных налогов позволило исполнить бюджет 2020 года лучше ожиданий и отражает восстановление в России деловой активности.

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