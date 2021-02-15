В бундестаге заявили о нахождении Навального под защитой спецслужб в ФРГ

Блогер Алексей Навальный с момента прибытия в ФРГ и до его возвращения в Россию был под защитой спецслужб. Об этом говорится в ответе бундестага на депутатский запрос немецкой фракции «Альтернатива для Германии».

«Алексей Навальный с момента приземления в Германии до своего выезда находился под защитой. С 22 августа 2020 года до 31 августа 2020 года это осуществлялось силами сотрудников группы безопасности федерального ведомства уголовной полиции. Затем обеспечение безопасности взяли на себя соответствующие земельные ведомства уголовной полиции», — приводит текст документа «РИА Новости» в понедельник, 15 февраля.

В августе 2020 года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. После того как российские врачи стабилизировали состояние блогера, его разрешили забрать на лечение в Германию.

В берлинской клинике «Шарите», куда доставили блогера, рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. При этом взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

8 февраля стало известно, что минюст Германии в четвертый раз ответил отказом на запрос Генпрокуратуры России о предоставлении данных по делу о якобы отравлении Навального.

17 января Навальный вернулся в Москву. При этом в берлинский аэропорт его привезли в кортеже с мигалками. Блогера доставили не к терминалу, а сразу на летное поле. В здании аэропорта и у стоек регистрации он также не появлялся. Немецкие журналисты рассказали, что блогер даже лично не получал посадочные талоны, процедуру за него тоже прошли сотрудники специальных служб Германии.

По прибытии из Германии блогера задержали в московском аэропорту Шереметьево. 2 февраля Симоновский суд Москвы постановил отменить Навальному условный срок по делу компании «Ив Роше» и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. С учетом срока, проведенного под домашним арестом, фактически он пробудет в колонии два года восемь месяцев.

Причиной замены условного срока на реальный стали многократные нарушения испытательного срока. Так, по данным управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), Навальный в течение 2020 года не менее шести раз он не являлся на регистрацию — 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля и 17 августа. По каждому нарушению блогеру выносили официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы.