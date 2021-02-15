Самолет Москва — Минеральные Воды экстренно вернулся во Внуково

Самолет авиакомпании Utair, летевший в понедельник из Москвы в Минеральные Воды, экстренно вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания индикации одной из систем. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-службе авиакомпании.

«15 февраля на рейсе UT373 Москва — Минеральные Воды сработала индикация системы автоматического регулирования давления. Для безопасности командир принял решение вернуться в аэропорт вылета», — отметили ТАСС в пресс-службе.

Там уточнили, что посадка прошла в штатном режиме. Никто из пассажиров и экипажа не пострадал. Согласно правилам, борт будет заменен и вылетит в ближайшее время.

Как уточняет агентство со ссылкой на информированный источник, самолет вернулся в аэропорт вылета спустя около получаса полета. Предварительной причиной источник называл срабатывание датчика технической неисправности.

Накануне борт авиакомпании Red Wings, следующий из Екатеринбурга в Уфу, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания одного из датчиков. Во время набора высоты в самолете сработал датчик засорения топливных фильтров, в связи с чем командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке.