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В МЧС заявили о риске возникновения очагов бешенства в ряде регионов

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В ряде районов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов могут появиться эпизоотические очаги бешенства. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщил замначальника Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России Владимир Мошков.

«В связи с началом сезонного гона у диких и бродячих животных, низким уровнем контроля за их численностью, а также слабым охватом вакцинацией прогнозируется возникновение эпизоотических очагов бешенства в ряде регионов Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов», — говорится в его заявлении на сайте ведомства

Мошков также подчеркнул, что уровень среднего значения случаев бешенства у животных в России, выявленного на основании многолетних исследований, составляет около 2 тыс. в год.

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Обстановку с этим заболеванием во многих регионах считают сложной, а риск его распространения растет с наступлением тепла

«Руководителям органов местного самоуправления для предотвращения случаев заражения населения рекомендуется спланировать и провести комплекс противоэпизоотических мероприятий», — добавил Мошков.

Ранее, 10 февраля, стало известно о том, что карантин введут в деревне Кибер-Спасское в Тюменской области из-за заражения собаки бешенством. Это пятый выявленный очаг заболевания с начала 2021 года.

Первый в 2021 году случай заболевания выявили в личном подсобном хозяйстве в деревне Моисеевка Муромцевского района. Собаку хозяина подворья покусала дикая лиса, после чего пес напал на корову. Лису убил житель деревни, а корова и собака умерли с характерными проявлениями заболевания. Еще три случая бешенства выявлены за первую неделю февраля. Вирус обнаружили у овцы в поселке Лесном Нижнеомского района, лошади в деревне Красный Цвет Москаленского района, а также лисы в деревне XVIII партсъезд Омского района.

В 2020 году в региона зарегистрировано 16 случаев бешенства в 12 районах. В основном переносчиками заболевания стали лисы.

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