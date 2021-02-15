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Более 40 самостроев признали законными на территории Ростова

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В Ростове-на-Дону 44 дома исключили из реестра объектов самовольного строительства. Об этом сообщает региональное правительство.

Всего в городе было зарегистрировано 167 самостроев. Чтобы защитить права граждан, в октябре 2020 года в правила землепользования и застройки города были внесены изменения. Из реестра уже исключены 45 домов. Еще 44 здания будут исключены в ближайшее время, сообщает RostovGazeta.

В правительстве пояснили, что жильцы и собственники смогут эксплуатировать земельные участки и территории на законных основаниях. Из списка исключают многоэтажные дома, которые были построены на территориях для дач и частной застройки. Граждане приобретали квартиры в домах, не зная, что дом является объектом самовольного строительства.

Ранее сообщалось, что мэрия Белгорода направит до 1,5 млн рублей на снос незаконных построек.

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