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Греф рассказал об использовании виртуальных ассистентов «Сбера»

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Глава «Сбера» Герман Греф отказался от самостоятельных переводов друзьям, доверив операцию виртуальным ассистентам «Салют».

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По его словам, перевод можно осуществить, нажав на иконку ассистента и озвучив адресата и сумму. Греф добавил, что функционал помощников довольно широк, в частности, они могут пополнить счет мобильного телефона или совершить другой платеж.

«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени», — разъяснил председатель правления кредитного учреждения.

Виртуальные ассистенты «Салют» стали доступны пользователям мобильного приложения «СберБанк Онлайн» в сентябре 2020 года. При этом можно выбрать одного из персонажей, обладающих уникальным характером и манерой речи, — Сбера, Джой или Афину.

С начала работы помощников их услугами хотя бы раз воспользовались свыше 4,3 млн человек. Общая месячная аудитория «Салюта» во всех цифровых каналах превысила 2 млн человек.

Кроме того, клиенты банка перевели голосом другим пользователям более 300 млн рублей.

Виртуальных помощников создавали специалисты SberDevices, в задачи которых входит проектирование умных устройств. Также к разработке навыков подключились и другие команды Сбербанка и компаний экосистемы и независимые разработчики.

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