Греф рассказал об использовании виртуальных ассистентов «Сбера»
Глава «Сбера» Герман Греф отказался от самостоятельных переводов друзьям, доверив операцию виртуальным ассистентам «Салют».
По его словам, перевод можно осуществить, нажав на иконку ассистента и озвучив адресата и сумму. Греф добавил, что функционал помощников довольно широк, в частности, они могут пополнить счет мобильного телефона или совершить другой платеж.
«Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени», — разъяснил председатель правления кредитного учреждения.
Виртуальные ассистенты «Салют» стали доступны пользователям мобильного приложения «СберБанк Онлайн» в сентябре 2020 года. При этом можно выбрать одного из персонажей, обладающих уникальным характером и манерой речи, — Сбера, Джой или Афину.
С начала работы помощников их услугами хотя бы раз воспользовались свыше 4,3 млн человек. Общая месячная аудитория «Салюта» во всех цифровых каналах превысила 2 млн человек.
Кроме того, клиенты банка перевели голосом другим пользователям более 300 млн рублей.
Виртуальных помощников создавали специалисты SberDevices, в задачи которых входит проектирование умных устройств. Также к разработке навыков подключились и другие команды Сбербанка и компаний экосистемы и независимые разработчики.
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