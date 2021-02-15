Конькобежец преодолел 210 км в гонке по льду Байкала почти за 10 часов

Представители Москвы заняли первые места по результатам экстремального марафона на коньках и велосипедах по льду Байкала «Ледовый шторм». Самым быстрым оказался Яков Френклах, который на коньках преодолел дистанцию в 210 км примерно за 10 часов.

Победительница женского зачета на велосипеде проехала такое же расстояние более чем за 16 часов. Как пишет ИА IrkitskMedia, самым сложным стал третий этап гонки, когда участникам пришлось пересекать трассу, ведущую из поселка Большое Голоустное в Листвянку. Перемещению мешали встречный ветер и лед. Дорога была почти полностью покрыта снегом.

В январе сообщалось, что москвичка Екатерина Некрасова на озере Байкал установила мировой рекорд по плаванию подо льдом без гидрокостюма. Она проплыла брассом под водой 85 м в купальнике. Это мировой рекорд среди женщин. Предыдущий рекорд составлял 70 м.