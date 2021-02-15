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Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

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В территориальных водах Дании судно «Фортуна» возобновило укладку трубопровода «Северный поток – 2». На это 15 февраля указывают данные сайта Marine Traffic.

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В конце прошлой недели работы по строительству «Северного потока – 2» были прерваны из-за плохой погоды. В районе строительства наблюдался шторм. Однако отмечалось, что с 15 февраля строительство возобновится.

6 февраля судно «Фортуна» завершило морские испытания и приступило к строительству «Северного потока – 2» в водах Дании. Через три дня стало известно, что прокладку двух ниток газопровода, предпоследнего участка строительства трубопровода, планируется завершить до конца апреля. Работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман».

11 февраля замначальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов заявил, что компания планирует ввести в эксплуатацию «Северный поток – 2» в 2021 году.

14 февраля вице-премьер России Александр Новак заявил, что строительство магистрального газопровода «Северный поток – 2» уже реализовано более чем на 95%.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.

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