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Расчистка русла реки Свияги в Ульяновской области начнется в этом году

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Вопрос восстановления водных объектов обсудили Ульяновской области на совещании под председательством губернатора Сергея Морозова. В столице региона определены границы зон затопления и подтопления населенных пунктов поселков Вырыпаевка, Дачный, Мостовая и Сельдь. Для защиты населения Ульяновска от негативного воздействия вод необходима расчистка русла Свияги, отмечает ulpravda.ru.

«Нами достигнута договорённость о том, что до апреля Федеральным агентством водных ресурсов будет заключен контракт на разработку проектной документации расчистки первой очереди — от поселка Вырыпаевка вниз по течению до Минаевского моста. Планируется, что сама расчистка начнется уже в 2021 году», — отметил глава региона Сергей Морозов.

На участках общей протяжённостью 24 км проведут работы по изыманию иловых осадков, дноуглубление, выпрямление русла, экологическая реабилитация прибрежной территории. На эти цели направят более 600 млн рублей.

Кроме того, решён вопрос об экологической реабилитации Юрманского залива Волги в Чердаклинском районе. По информации специалистов, здесь необходимо произвести выемку ила и расчистить береговую линию. Эти работы планируют начать в следующем году.

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