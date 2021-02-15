Школы Южно-Сахалинска перейдут на дистанционку из-за снежного шторма

Школы в Южно-Сахалинске перейдут на дистанционную форму обучения 16 февраля. Причина — надвигающийся на регион снежный шторм.

Занятия в учреждениях дополнительного образования, музыкальных, спортивных и художественных школах также в этот день отменены. При этом городские детские сады останутся работать в штатном режиме.

Управление по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска ранее предупредило, что 16–17 февраля на территории областной столицы прогнозируются сильный снег (местами он будет очень сильным), сильная метель, видимость 500 м и менее, ветер порывами до 33 м/с, гололедные явления, пишет ИА SakhalinMedia.

15 февраля сообщалось, что в Москве и Московской области вновь объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за морозов и снегопада. Предупреждение действует до 22:00 16 февраля.