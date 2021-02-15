Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Судно «Фортуна» возобновило укладку «Северного потока – 2»
Общество
Ученый отметил необходимость разработки новых антибиотиков из-за COVID-19
Армия
Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ России
Общество
Более 90% школьников выразили желание работать на каникулах
Мир
Советник главы офиса Зеленского грубо отозвался о работе МВФ на Украине
Мир
В ДНР признали терактом покушение на командира Народной милиции
Общество
Аксенов поручил решить проблему с мутной водой в домах Симферополя
Армия
«Калашников» получил первые заявки на АК-19 под патрон НАТО
Общество
В регионах ЦФО спрогнозировали почти 30-градусные ночные морозы

Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция НАТО. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

Финляндия пытается помирить Европу и Россию
Финляндия пытается помирить Европу и Россию
Владимир Путин поддержал инициативу Саули Ниинистё ввести запрет на полеты боевой авиации над Балтикой без включенного опознавательного оборудования

«Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента [Финляндии Саули] Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой», — сказал глава российского МИДа.

Лавров напомнил, что инициатива финской стороны «в значительной степени была реализована», однако позиция НАТО не позволяет до конца ее довести.

Глава МИД РФ уточнил, что страны НАТО не желают договариваться, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами.

В 2017 году президент Финляндии выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой. В частности, инициатива включает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.

В августе того же года Ниинистё на встрече с ныне с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что Хельсинки приветствуют возобновление диалога России и НАТО. Сообщалось, что финские власти предложили шаги по улучшению безопасности полетов над Балтийским морем.

В апреле 2019 года Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с государствами Прибалтики и Польшей, несмотря на имеющиеся спорные вопросы. В числе таких вопросов он назвал темы по линии безопасности из-за деятельности НАТО в странах Прибалтики и Польши.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021