Лавров высказался об инициативе Финляндии по полетам над Балтикой

Окончательно реализовать инициативу Финляндии по безопасности полетов над Балтикой мешает позиция НАТО. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто в Санкт-Петербурге.

«Говорили о тех шагах, которые были необходимы для укрепления безопасности в Европе, для деэскалации напряженности в этом общем для нас регионе. И в этой связи мы подчеркнули значение известной инициативы президента [Финляндии Саули] Ниинистё о воздушной безопасности над Балтикой», — сказал глава российского МИДа.

Лавров напомнил, что инициатива финской стороны «в значительной степени была реализована», однако позиция НАТО не позволяет до конца ее довести.

Глава МИД РФ уточнил, что страны НАТО не желают договариваться, чтобы все военные самолеты летали с включенными транспондерами.

В 2017 году президент Финляндии выступил с инициативой о повышении уровня безопасности полетов авиации над Балтикой. В частности, инициатива включает запрет полетов военной авиации над Балтийским морем с выключенными транспондерами.

В августе того же года Ниинистё на встрече с ныне с экс-президентом США Дональдом Трампом заявил, что Хельсинки приветствуют возобновление диалога России и НАТО. Сообщалось, что финские власти предложили шаги по улучшению безопасности полетов над Балтийским морем.

В апреле 2019 года Лавров заявил, что Россия готова к диалогу с государствами Прибалтики и Польшей, несмотря на имеющиеся спорные вопросы. В числе таких вопросов он назвал темы по линии безопасности из-за деятельности НАТО в странах Прибалтики и Польши.