Лавины принудительно спустят на склонах Вилючинского вулкана

На Камчатке на склонах Вилючинского вулкана произведут принудительный спуск лавин. Обстрел лавиноопасных склонов запланирован на 16 и 17 февраля.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на региональный главк МЧС, профилактические мероприятия, которые проведут силами подразделений Министерства обороны, необходимы из-за сложившейся лавиноопасной обстановки, чтобы не допустить схода снежных масс, защитить дорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтную линию возле лавиноопасных участков.

ГУ МЧС по Камчатскому краю выпустило рекомендации туристическим организациям не проводить туры в тех районах, где пройдет принудительный спуск лавин. Спортсмены и любители экстрима также не должны в ближайшие дни совершать поездки в этот район.

15 февраля сообщалось, что на курильском острове Матуа проснулся вулкан Пик Сарычева. Судя по данным со спутника, по северному склону вулкана идет небольшой поток лавы.