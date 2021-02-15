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При покушении на командира батальона милиции ДНР ранена его дочь

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Взрывное устройство сработало в автомобиле командира батальона народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщается в понедельник, 15 февраля.

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Покушение произошло утром в понедельник в городе Горловка.

«В машине находилась и его дочь. Оба в больнице», — отметил источник.

При этом имя комбата не разглашается. Известно, что он имеет позывной Длинный.

Ранее в ДНР украинские силовики подорвались на своей мине на юго-востоке Украины. Взрыв прогремел во время обустройства опорного пункта.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против отказавшихся признавать итоги госпереворота жителей Донецкой и Луганской областей. При этом ответственность за события Украина возлагает на Москву. Россия не раз указывала, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и призывала Киев к прекращению военных действий.

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