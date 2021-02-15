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В Кремле прокомментировали прошедшие 14 февраля акции

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В российских городах в воскресенье, 14 февраля, была спокойная обстановка, заявил 15 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя акции сторонников блогера Алексея Навального.

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«Мы традиционно высоко оцениваем эффективность представители органов правопорядка, что касается мер каких-то, то меры принимаются в отношении тех, кто нарушает закон», — подчеркнул представитель Кремля.

Говоря о ролике в YouTube о «дворце», якобы принадлежащему главе государства, Песков отметил, что фильм рейтинговый, но всё, сказанное в нем, — неправда.

«Вы знаете, что и владелец этого дома нашелся и объявился, и про то, что там в этом доме происходит, информация появилась из первых уст, что называется, и о планах использования этого объекта было объявлено, о планах коммерческого использования», — объяснил он.

На несанкционированную акцию под названием «Цепь солидарности» в Москве собралось около 80 человек. Аналогичная несогласованная акция состоялась в Санкт-Петербурге на Воскресенской набережной. По данным Пятого канала, на нее пришло порядка 50 участников.

Проведение акций ранее анонсировала художница, поэтесса Дарья Серенко на своей странице в Facebook. Она предлагала собраться в поддержку блогера Алексея Навального и его супруги Юлии, об отъезде которой в Германию стало известно 10 февраля. Однако инициатора на несанкционированных мероприятиях не заметили.

В конце января глава государства опроверг слухи о том, что владеет дворцом в Геленджике. По его словам, в видео, опубликованном на видеохостинге You Tube были скомпонованы определенные материалы, способные «промыть мозги наших граждан». Позже сообщалось, что фильм Навального, в котором рассказывается о так называемом дворце в Геленджике, сняли на немецкой киностудии по запросу США.

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