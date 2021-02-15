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В регионах ЦФО спрогнозировали почти 30-градусные ночные морозы

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На значительной части Центрального федерального округа в период с 5 по 19 февраля ожидаются ночные морозы до – 29 градусов. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили ТАСС в региональных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

Тревожное состояние: в Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Это вызвано аномальными морозами и снегопадами

Так, в этот период в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областях ожидается, что среднесуточная температура будет на 7 – 12 градусов ниже нормы. При этом в ночь на 16 февраля прогнозируется похолодание с – 14… – 17 градусов до – 26… – 29, а местами даже до – 30 градусов.

«На территории Тамбовской области ожидается опасное метеорологическое явление ― аномально-холодная погода, со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более ниже климатической нормы», ― рассказали в региональном Гидрометцентре.

В свою очередь, в Белгородской, Воронежской, Костромской, Курской, Смоленской, Тверской и Ярославской областях ночами прогнозируются морозы до – 22… – 25 градусов, а в дневное время суток температура будет на отметке в – 8… – 14 градусов, а местами даже опустится до – 17 градусов.

Ранее в этот день стало известно, что в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности в связи с низкой температурой. Подчеркивалось, что оранжевый уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, а также нанесения ущерба.

Также в понедельник в Гидрометцентре сообщили, что в столичном регионе в понедельник ожидаются переменная облачность и гололедица. В дневное время в Москве температура воздуха составит 13–15 градусов мороза, ночью может похолодать до 26 градусов ниже нуля.

При этом в Подмосковье днем местами до 17 градусов мороза, в ночное время столбики термометров могут опуститься до отметки – 29 градусов.

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