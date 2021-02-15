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Hyundai опубликовала фото салона нового электромобиля Ioniq 5

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Корейская компания Hyundai опубликовала 15 февраля на своем официальном сайте изображение салона электрического кроссовера Ioniq 5.

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Отмечается, что на Ioniq 5 применяются сиденья Zero Gravity («с нулевой гравитацией»: нагрузки, действующие на корпус человека, переносятся так же легко, как если бы он был в невесомости). Кресла оснащены специальной подставкой для ног и позволяют пассажиру и водителю расслабиться и набраться сил во время подзарядки автомобиля. Положение и направление всех сидений можно изменять, благодаря чему взрослые, сидящие спереди, могут легко проследить за своими детьми и домашними животными, находящимися на заднем ряду.

Отделка сидений выполнена из экокожи, окрашенной и покрытой экстрактом семян льна. Другие элементы салона изготовлены из ткани, состоящей из экологически устойчивых волокон— например, биокомпонентов из сахарного тростника, шерстяной и полипропиленовой пряжи, а также тканного материала, полученного из переработанных пластиковых бутылок.

Такие элементы как приборная панель, переключатели, рулевое колесо и дверные панели покрыты полиуретановой биокраской, сделанной из масел рапса и кукурузы.

В основе нового кроссовера Hyundai Ioniq 5 лежит платформа E-GMP, которая предназначается специально для электромобилей. Модель оснастят светодиодными фарами, 20-дюймовыми колесными дисками и оригинальной решеткой радиатора.

Также машину оборудуют специальными камерами, которые заменят традиционные наружные зеркала заднего вида. Кроме того, на кроссовере дебютирует специальная система Vehicle to Load, которая позволяет Ioniq 5 работать как источник питания. Таким образом, от машины можно будет подзарядить любые бытовые приборы.

Автомобиль получит систему сверхбыстрой зарядки. С ее помощью можно будет пополнить заряд батарей за 5 минут.

10 февраля сообщалось, что Hyundai представила концепт Tiger X-1, который представляет собой шагающий автомобиль-трансформер, способный передвигаться по труднодоступной местности.

По задумке разработчиков, такой аппарат мог бы, например, вести научно-исследовательскую деятельность не только на Земле, но и на других планетах, а также на Луне.

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