Плановое лечение возобновляют в камчатской краевой больнице

В Петропавловске-Камчатском закрывают для больных с COVID-19 терапевтический корпус краевой больницы. С 24 февраля там начинают оказывать плановую медицинскую помощь.

Как заявил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин, чьи слова приводит ИА KamchatkaMedia, сейчас в камчатских стационарах находится 325 человек. Развернуто 640 коек. Поэтому госпитализация больных с коронавирусной инфекцией в краевую больницу заканчивается.

В ближайшее время там пройдет заключительная дезинфекция терапевтического корпуса, затем его откроют для оказания специализированной и плановой помощи жителям Камчатского края.

Почти год терапевтический корпус краевой больницы работает в режиме моногоспиталя для больных с COVID-19. Плановую помощь в нем не оказывают.

12 февраля сообщалось, что в Омской области отделения для пациентов с COVID-19 откроются в четырех районных больницах. Из коечного фонда в городской больнице № 11 в Омске выведут 130 мест, 30 мест исключат из городской детской клинической больницы № 3.