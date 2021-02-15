Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В России утвердили стратегию по борьбе с контрафактом
Армия
«Калашников» получил первые заявки на АК-19 под патрон НАТО
Политика
Путин поздравил Драги со вступлением в должность премьер-министра Италии
Общество
Правительство направит 10 млрд рублей на закупку лекарств для детей
Мир
Москва призвала США проявить политическую волю для возврата к ядерной сделке
Политика
Кабмин заявил о завершении разработки нацпроекта по развитию туризма
Мир
Европейские эксперты заявили о планах вновь посетить Белорусскую АЭС
Мир
Более половины компаний Японии выступили против Олимпиады в 2021 году
Политика
Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина

Плановое лечение возобновляют в камчатской краевой больнице

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петропавловске-Камчатском закрывают для больных с COVID-19 терапевтический корпус краевой больницы. С 24 февраля там начинают оказывать плановую медицинскую помощь.

Как заявил министр здравоохранения края Андрей Кузьмин, чьи слова приводит ИА KamchatkaMedia, сейчас в камчатских стационарах находится 325 человек. Развернуто 640 коек. Поэтому госпитализация больных с коронавирусной инфекцией в краевую больницу заканчивается.

В ближайшее время там пройдет заключительная дезинфекция терапевтического корпуса, затем его откроют для оказания специализированной и плановой помощи жителям Камчатского края.

Почти год терапевтический корпус краевой больницы работает в режиме моногоспиталя для больных с COVID-19. Плановую помощь в нем не оказывают.

12 февраля сообщалось, что в Омской области отделения для пациентов с COVID-19 откроются в четырех районных больницах. Из коечного фонда в городской больнице № 11 в Омске выведут 130 мест, 30 мест исключат из городской детской клинической больницы № 3.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021