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В Ростуризме оценили пользу от льготных кредитов в туристической отрасли

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Привлечь инвестиции в строительство отелей в России там, где их не хватает, поможет программа льготного кредитования объектов туристической инфраструктуры, утвержденная правительством России. Об этом 15 февраля заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Догузова отметила, что дефицит качественной инфраструктуры остается одной из ключевых проблем развития туризма в России на данный момент.

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«Решение о субсидировании государством части процентной ставки на строительство и реконструкцию отелей — долгожданная мера для отрасли. Мы рассчитываем в ближайшие несколько лет привлечь существенные инвестиции в строительство гостиниц в те регионы нашей страны, где мы видим их нехватку», — рассказала глава Ростуризма на встрече с журналистами.

Отмечается, что кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет с процентной ставкой от 3% до 5%. Получить кредит можно будет под строительство отелей категории три и более звезд. Площадь отеля не должна быть меньше 5 тыс. кв. м или 120 номеров.

Также льготный кредит можно получить на строительство многофункциональных комплексов, развлекательных или спортивно-оздоровительных комплексов, конгресс-центров, горнолыжных трасс или горнолыжных комплексов.

Льготный заем будет доступен организациям, у которых нет задолженности по зарплатам перед работниками и просроченных налоговых платежей. Потенциальный заемщик также не может проходить процедуру ликвидации или банкротства.

7 февраля Догузова заявила, что туроператоры сократили долги перед россиянами за туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. По ее словам, туроператоры смогли сократить долг в два раза и снизить его до 16 млрд рублей.

Догузова подчеркнула, что достичь таких результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки: программе туристического кешбэка, формированию чартерных программ по России, грантам на туристические проекты и точечным мерам поддержки.

Глава Ростуризма также заявила, что старт новой распродажи туров по России с кешбэком начнется в феврале.

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