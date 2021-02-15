Человек погиб и двое пострадали в ДТП на трассе Тюмень–Ханты-Мансийск

В Уватском районе Тюменской области при столкновении двух иномарок погиб человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в понедельник, 15 февраля, на 389-м км трассы Тюмень–Ханты-Мансийск. По предварительным данным, столкнулись Daewoo Nexia и Mazda, пишет Megatyumen.ru.

В результате ДТП на месте погиб 60-летний водитель Daewoo, житель Башкирии. Также пострадали 32-летняя женщина и семилетний мальчик, находившиеся в Mazda.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, на месте работали сотрудники ГИБДД.

Ранее в тот же день сообщалось, что два человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане. ДТП произошло в районе города Бавлы.