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Самый низкий пауэрлифтер дал прогноз на исход боя Дацика с Дижоном

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Самый низкорослый пауэрлифтер, блогер Алексей Савко 15 февраля выразил уверенность в том, что российский боец ММА Вячеслав Дацик одержит победу в поединке над камерунским боксером Тайсоном Дижоном.

«Вячеслав Дацик против камерунского Тайсона. Второй раунд, Вячеслав ударит, и нет Тайсона! Потому что Тайсон должен быть настоящий», — цитирует Савко телеканал РЕН ТВ.

Пауэрлифтер напомнил о том, что Дацик перед боем с Дижоном сбросил около 20 кг.

«Ставлю на Вячеслава, я видел лично, как он тренируется в последнее время. Я считаю, что он набрал очень хорошую форму, ему невероятно поможет то, что он согнал вес, просто огромное количество [килограммов]. Вячеслав Дацик, второй раунд, вперед!», — объяснил блогер.

Ранее, 5 февраля, тренер по ММА Илья Ходкевич спрогнозировал исход боя Дацика против Дижона. По его мнению, российский боец уступит камерунцу, если не проявит себя в самом начале боя.

В конце января Дижон попытался разозлить соперника и сказал следующее: «Слава, я иду за тобой. Я голову тебе засушу!» После этого камерунец зарычал и продемонстрировал угрожающий жест. Россиянин без эмоций воспринял угрозы, при этом добавив, что готовится «убивать на ринге» Дижона.

Дацик и Дижон встретятся на ринге «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 февраля. Турнир пройдет в московском концертном зале «Вегас Сити Холл». Бои покажет телеканал РЕН ТВ.

Помимо Дацика и Дижона, в турнире выступят видеоблогер и боец ММА Артем Тарасов и спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев, боксеры-профессионалы Федор Чудинов и Айзек Чилемба (Малави), а также бывший регбист, пауэрлифтер и игрок в американский футбол Денис Вильданов и самбист и боец смешанных единоборств Максим Новоселов.

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