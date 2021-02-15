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Врач назвал отличия онкозаболеваний у детей и взрослых

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Главный детский гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев назвал отличия в лечении онкологических заболеваний у взрослых и детей. По его словам, главное отличие — что онкозаболевания у детей наследственные. Об этом он сообщил в понедельник, 15 февраля, на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

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Как уточнил Румянцев, у детей онкозаболевания в основном генетически детерминированные. Они могут проявлять себя очень рано, в том числе до рождения.

«Пик заболеваний приходится на возраст от двух до четырех лет. И это свидетельствует о том, что инцидент, который происходит у детей, лежащий в основе опухолевых заболеваний, происходит практически внутриутробно и связан с взаимоотношением матери и ребенка и целым рядом специализированных причин», — отметил он.

Кроме того, у детей и взрослых принципиально различается структура онкологических заболеваний. Половина случаев онкологии у детей — это опухоли кроветворной иммунной системы, 25% — опухоли центральной и периферической нервной системы и еще 25% приходится на опухоли из неправильно сформированных зачатков. Также у взрослых в силу разных биологических причин отличаются лечение заболевания и его прогноз, передает «РИА Новости».

По данным за прошлый год, в России у 82% перенесших онкологию детей не наблюдалось рецидивов пять и более лет, подчеркнул Румянцев.

В июле прошлого года первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко объяснил низкую статистику онкозаболеваний в Дагестане, Ингушетии и Чечне большим числом молодежи, проживающей в этих регионах. Он также отметил, что на статистику могла повлиять и выявляемость заболеваний. Онищенко привел пример, что в Дагестане оснащенность диагностической аппаратурой хуже, чем, например, на Сахалине.

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