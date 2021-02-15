Названы аудиопредпочтения россиян в День Святого Валентина

В День Святого Валентина россияне слушали совершенно разную музыку и смотрели разнообразные фильмы, сообщили 15 февраля «Известиям» аудиосервис «СберЗвук» и Okko, входящие в экосистему «Сбера».

Как следует из пресс-релиза, в СберЗвуке» можно послушать около 2 млн треков о любви, влюбленности и страсти. Самым популярным треком в 2021 году стала песня «Моя любовь» Jah Khalib. У хита есть и второе название — Ima mmi o, которое артист позаимствовал из мелодичного языка нигирийского племени ибибио. Трек вышел в альбоме «Искал-Нашел», который Бахтияр Мамедов посвятил своей семье.

На втором месте расположился самый популярный трек 2020 года по версии пользователей «СберЗвука» — «Любимка» NILETTO. На третьем — снова оказался NILETTO, но в тандеме со звездой Black Star Клавой Кокой и песней «Краш».

Четвертое место досталось хиту «ЯТЛ» от Zivert. За ней следует ода разбитым чувствам «А если это любовь?» рэп-дуэта HammAli & Navai.

В топ-10 популярных композиций вошла лиричная «Комета» JONY. Также пользователи »СберЗвука» в минувшее воскресенье часто включали танцевальный хит от владикавказского дуэта MiyaGi & Эндшпиль и российского рэпера Рема Дигги. Его прослушали более 500 млн человек, столько просмотров у этого клипа на YouTube. В лидеры по прослушиваниям вышел и трек «Поболело и прошло» московского артиста HENSY.

С мультимедийным сервисом Okko провели День влюбленных на 53% больше зрителей, чем в прошлом году. Из более чем 80 тыс. единиц его контента наибольшей популярностью пользовались драмы, комедии и боевики.

Лидером просмотров стала «Обратная связь». Комедия снята по оригинальному сценарию мастеров мужских диалогов «Квартета И». На втором месте с небольшим отрывом от лидера расположился «Аквамен», настоящий девятый вал в мире блокбастеров.

Как уточнила администрация сервиса, закрывает топ-3 просмотра «Джокер»: самая кассовая картина «жесткой» категории R, произведение, изменившее взгляд на киновселенную комиксов. Замыкают десятку лидеров недавние премьеры сервиса — «Чудо-женщина: 1984» и «Дорогие товарищи».

Как ранее сообщали «Известия», в День Святого Валентина на киноэкранах транслировали в том числе Грушинский фестиваль и пиксаровскую «Душу».