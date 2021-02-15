Эндокринолог назвала пять причин неожиданного набора веса

Заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-эндокринолог Елена Губкина перечислила пять причин резкого набора веса.

«Образ жизни человека напрямую влияет на его здоровье. Нарушения сна, неправильное питание, снижение физической нагрузки и нарушение питьевого режима — все это может являться причиной появления различных нарушений и заболеваний», — сказала Губкина сайту aif.ru.

Так, по словам специалиста, причиной проблем с весом у человека может стать недостаток сна. Плохой сон влияет на процессы метаболизма и провоцирует набор веса. Также недосыпание пробуждает аппетит, уточнила врач.

Еще одной причиной набора веса может стать длительный стресс. Во время стресса, как объяснила Губкина, выделяется большое количество гормона кортизола, который приводит к стремительному накоплению жировых запасов.

В случае, если со стрессом не удается справиться самостоятельно, необходимо обратиться к специалисту.

Третьей причиной увеличения веса может стать недостаток воды. Врач отметила, что регулярное потребление питьевой воды снижает число вредных калорий, которые могут поступать с другими напитками или с пищей.

Вызвать набор веса могут и различные лекарственные средства. В связи с этим препараты не рекомендуются использовать без назначений и без соблюдения курсов.

Эндокринолог также предупредила, что причиной набора избыточного веса может стать попытка бросить курить.

В январе врач-эндокринолог Татьяна Филиппова перечислила опасные для здоровья рекомендации по организации питания. В частности, специалист призвала не практиковать дробное голодание, которое допускает потребление любых продуктов.