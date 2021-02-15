Мужчина погиб при пожаре в ямальском поселке Уренгой

В поселке городского типа Уренгой (Ямало-Ненецкий автономный округ) произошел пожар в деревянном двухэтажном доме. Погиб мужчина, сообщает пресс-центр ГКУ «Противопожарный центр ЯНАО».

Информация о возгорании поступила спасателям 15 февраля в 4:24. Прибывшие через четыре минуты бригады обнаружили сильное задымление первого этажа. Ликвидировать пожар удалось через час, уточняет muksun.fm.

«В ходе тушения пожара в одном из помещений дома обнаружено тело мужчины без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

По факту гибели человека проводится проверка. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов устанавливают обстоятельства и причину пожара, а также нанесенный огнем ущерб.

14 февраля сообщалось о пожаре в подмосковном Видном в нелегальном швейном цехе. Когда пожарные прибыли на место происшествия, горели первые два этажа четырехэтажного дома. Возгорание удалось ликвидировать. Пострадали 20 человек. По предварительным данным, это уроженцы Вьетнама.