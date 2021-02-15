В колонии Приморья убит осужденный за теракты в Москве

В колонии Приморского края убили заключенного, по факту убийства было возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

«13 февраля 2021 года в медицинской части исправительного учреждения между двумя осужденными произошла ссора, в ходе которой 41-летний подозреваемый нанес ранение шеи 65-летнему потерпевшему лезвием от канцелярского ножа. От полученного ранения потерпевший скончался», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на закрепление доказательной базы и предъявление обвинения.

Позднее в Следственном комитете подтвердили, что был убит Халид Хугуев, осужденный за причастность к терактам в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд» в Москве в 1999 году, пишет «Газета.ru».

Хугуева приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима в декабре 2009 года.

Взрыв в «Интуристе» прогремел 26 апреля 1999 года. Тогда пострадали 11 человек, в том числе 10-месячный ребенок. В торговом комплексе «Охотный ряд» на Манежной площади взрыв произошел 31 августа. Ранения получили 40 человек, один из них позже скончался.