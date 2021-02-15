Один человек погиб в ДТП с двумя грузовиками в Рязанской области

Полиция проводит проверку по факту аварии с участием двух грузовиков на трассе в Рязанской области. Один человек получил смертельные травмы.

Авария произошла на трассе М-5 на территории Шиловского района. По данным правоохранительных органов, 61-летний водитель грузовика MAN, житель Калужской области, превысил скорость и не справился с управлением транспортным средством. Автомобиль врезался в грузовик DAF с полуприцепом, который остановился на проезжей части. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

Водитель MAN от полученных травм скончался на месте.

Ранее сообщалось, что в Татарстане два человека погибли и трое пострадали в ДТП с участием грузовика. По предварительным данным, водитель большегруза выехал на встречную полосу и допустил столкновение с легковым автомобилем.