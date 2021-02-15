Пассажир легковушки погиб при столкновении с фурой в Оренбургской области

В Беляевском районе Оренбургской области столкнулись легковая отечественная машина и фура. Погиб пенсионер, еще один человек госпитализирован, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Авария произошла утром в понедельник, 15 февраля. По предварительным данным, 35-летняя водитель «ВАЗа» потеряла управление, машина выехала на встречку и врезалась в грузовик, уточняет 56orb.ru.

В результате ДТП водитель легковушки получила различные травмы и была госпитализирована, ее 67-летний пассажир погиб. Водитель фуры не пострадал.

По факту произошедшего организована проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее 15 февраля сообщалось, что два человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Татарстане. ДТП произошло в районе города Бавлы.