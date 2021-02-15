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Политика
Андрея Круглова освободили от должности замглавы Минфина

Круглов освобожден от должности замглавы Минфина РФ

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Заместитель министра финансов РФ Андрей Круглов был освобожден от должности в связи с ее сокращением. Об этом стало известно 15 февраля из соответствующего распоряжения, подписанного премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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Круглов был назначен заместителем Минфина весной 2019 года. До этого момента он работал в «Газпроме», где возглавлял финансово-экономический департамент и занимал пост зампреда правления.

О планах проведения реформы госаппарата стало известно в декабре 2020 года. Тогда в России утвердили параметры оптимизации штатов федеральных органов власти, которая затронет 45 министерств и ведомств, находящихся под контролем кабмина.

В результате реформы будет не только уменьшено число подразделений, выполняющих обеспечивающие функции, но и сокращено 37 заместителей руководителей федеральных органов. Отмечается, что средства, высвободившиеся после такой оптимизации, останутся в фондах оплаты труда.

Подобное решение, по словам руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, было принято, чтобы система государственного управления стала более функциональной за счет четко разграниченных сфер ответственности и отсутствия пересечений. Так, по его словам, в ходе оптимизации будет исключено размытие ответственности за принятые решения, повышены их оперативность и качество, а также снижены административные издержки.

Ранее, 15 февраля, стало известно об освобождении от должности замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Михаила Евраева. Чиновник сам изъявил желание покинуть занимаемый с 2018 года пост.

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