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Су-27 отработают пуски ракет по нарушителям воздушных границ России

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Экипажи истребителей Су-27 на учениях в Калининградской области проведут ракетные пуски по условным бомбардировщикам, нарушившим воздушные границы России. Об этом сообщил в понедельник, 15 февраля, начальник отдела информационного обеспечения Балтийского флота Роман Мартов.

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«Экипажи Су-27 выполнят задачи по перехвату условных самолетов-нарушителей границ Калининградской области, а также произведут ракетные пуски по целям, имитирующим крылатые ракеты и стратегические бомбардировщики условного противника», — сказал Мартов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что в учениях примут участие свыше ста военнослужащих, также будет задействовано более десяти истребителей Су-27.

Кроме того, летчики-истребители и инженерно-технический состав отработают подготовку техники к вылету, выход из-под удара условного противника и перелет на запасные аэродромы.

В конце ноября 2020 года сообщалось, что российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 ВВС США над Черным морем. Тогда полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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