В Германии назвали условие диалога с США по «Северному потоку – 2»

В министерстве экономики ФРГ назвали условие диалога с США по «Северному потоку – 2». Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Согласно заявлению ведомства, Берлин и Вашингтон пока не вели прямые переговоры по проекту газопровода. Соединенные Штаты выступают против «Северного потока – 2» и намерены отправлять свой сжиженный природный газ в Евросоюз.

Как полагают в министерстве, к переговорам по этому вопросу можно будет приступить, когда будут заняты все ключевые посты в администрации США, а контактные лица и коллеги министра экономики и энергетики ФРГ Петера Альтмайера будут названы и утверждены.

В американской администрации уже обсуждают действия по «Северному потоку – 2», уточняет «Газета.ru» в понедельник, 15 февраля.

По данным Handelsblatt, в недавней консультации по вопросу участвовали представители Госдепа, минфина, министерства энергетики и других ведомств под руководством Совета национальной безопасности.

«Из давних разговоров с нашими трансатлантическими друзьями я знаю, что США в основном спорят в общем контексте», — рассказал парламентский статс-секретарь Федерального министерства экономики Томас Барейс газете Handelsblatt. Он отметил, что в интересах ФРГ не только не потерять Россию, но и рассмотреть сторону американских партнеров. Немецкое правительство намерено развеять опасения США по поводу газопровода.

Как отмечает немецкое издание, в ФРГ не исключают компромисса с США по газопроводу и рассматривают «механизм отключения».

Ранее, 13 февраля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что администрация Соединенных Штатов пристально следит за реализацией проекта строительства газопровода «Северный поток – 2». Он добавил, что при отслеживании деятельности или сертификации газопровода решение о применении санкций принимается индивидуально.

За день до этого представитель Госдепартамента США назвал санкции в отношении проекта «Северный поток – 2» одним из важных инструментов.

В начале февраля власти США поставили ФРГ ряд условий для снятия санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Однако в правительстве ФРГ не увидели возможностей для уступок США по проекту и сослались на уже достигнутые договоренности по транзиту газа через Украину.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против проекта выступают США, прибалтийские республики, Польша и Украина.